"On s'est fait allumer !" : Une tribu de Familles Nombreuses lynchée, la raison est très étonnante

Cindy et Sébastien Van Der Auwera sont au coeur d'une petite polémique. Les candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL étaient au coeur des critiques à la suite d'une rediffusion de l'émission de TF1. Des commentaires négatifs auxquels ils ont répondu.

La Famille Van Der Auwera se plaît à partager son quotidien dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Cindy et Sébastien dévoilent leur vie avec leurs 11 enfants depuis la saison 2, en 2020. Et comme d'autres tribus, ils doivent parfois faire face à des critiques à cause de certaines séquences. Même s'ils doivent être habitués depuis le temps, les candidats peuvent parfois être excédés par certains commentaires. Surtout... quand cela concerne un événement qui s'est déroulé il y a bien longtemps.

Lors d'une rediffusion, les téléspectateurs ont redécouvert une séquence durant laquelle Cindy révélait qu'elle devait prendre de grosses quantités lors de ses courses, dont du papier toilette. "Les rouleaux de papiers toilettes, on en utilise 36 rouleaux par semaine. Ça fait à peu près 150 rouleaux de papiers toilettes par mois. Ça va tenir pour 15 jours", confiait celle qui a fondu comme neige au soleil. Des confidences qui ont agacé de nombreux téléspectateurs. Ils ont accusé la mère de famille de faire du gaspillage et de ne pas respecter l'environnement. Face à la polémique, la candidate et son cher et tendre ont pris la décision de répondre à l'occasion d'un live, organisé sur Instagram, le 8 février 2023.

On ne compte pas le nombre de papiers toilettes qu'on achète

"TF1 aime beaucoup les chiffres, mais on ne compte pas le nombre de papiers toilettes qu'on achète. TF1 a compté le nombre de papiers toilettes qu'on utilisait et on s'est fait allumer, on a reçu plein de messages. D'après certains, on pollue la planète...", ont-ils déclaré comme l'ont repéré nos confrères de Voici. Puis elle a rappelé qu'ils étaient 13 à la maison et qu'ils n'avaient pas le choix. Un détail que leurs détracteurs ont sans doute oublié.

Nul doute que Cindy Van Der Auwera et son mari ont pu compter sur le soutien de leurs fans. Comme lors de la dernière épreuve qu'ils ont vécue. Le 8 janvier dernier, la jeune femme a révélé qu'elle avait été victime d'une fausse couche. "Le temps a passé, approchant doucement le cap fatidique des 3 mois. Mais un matin, j'ai commencé à saigner. Puis tout s'est enchaîné très vite : saignements plus intenses, contractions et mon coeur de maman avait compris mais ma tête se résignait... J'ai eu un rendez-vous pour une échographie de contrôle et le verdict final est tombé: 'vous l'avez perdu madame....' Le choc, l'impuissance, la tristesse, la peine.. Puis l'émotion passée, la raison revient : peut-être n'était-ce pas le moment?", avait-elle notamment écrit.