"On va pas se mentir..." : Adèle Exarchopoulos atomise une ex-première dame, très différente de son compagnon !

À l'affiche de Je verrai toujours vos visages, film émouvant de Jeanne Herry, la fille de Miou Miou - qui joue dans le film -, Adèle Exarchopoulos y est encore une fois troublante de justesse et d'émotion. L'actrice révélée à 19 ans dans La Vie d'Adèle, film primé d'Abdellatif Kechiche, a fait du chemin et continue d'époustoufler et surprendre, et ce dans tous les genres de films. À cette époque, la jeune actrice qui démarrait tout juste était invitée à l'Elysée, aux côtés notamment de sa partenaire à l'écran, Léa Seydoux. Et elle n'est pas près d'oublier cet évènement qui a été marqué par un évènement hilarant, qu'elle avait révélé en 2022 chez McFly et Carlito. Mais le 22 mars, invitée par Léna Situations dans son podcast Canapé six places, elle est revenue sur cette anecdote et n'a pas manqué d'atomiser la femme d'un ancien président.

"Je vais à l'Elysée pour La Vie d'Adèle, c'est François donc,François Hollande, monsieur le président, et à l'époque, il est avec Valérie Trierweiler, raconte l'actrice et maman d'un petit Ismaël, garçon, né en 2017, fruit de son histoire d'amour avec le rappeur Doums. Je vois tout de suite qu'ils ont absolument pas le même degré d'humour, on va pas se mentir, François hilarant, Valérie, pas golri." Elle se souvient que c'est une "catastrophe", elle est "mal habillée", selon ses dires, et juge tout ce qu'elle voit, faisant état d'un réel mauvais goût concernant la décoration des lieux. Émerveillée dans le jardin, elle demande à Valérie Trierweiler, alors Première dame s'ils font des barbecue. "Elle est en mode pas du tout", poursuit Adèle Exarchopoulos.

Soirée malaisante et grosse bourde

Puis, c'est "le concept du majordome" qui va ensuite retenir son attention, provoquant chez elle un réel malaise. "T'as envie de dire, j'ai pas du tout envie de participer à ce qu'il se passe, je sais me couper du fromage, ça va bien se passer", a-t-elle fait savoir, ayant trouvé ce principe "très bizarre". À tel point que cela a fini par lui couper l'appétit, Adèle ayant visiblement décliné la moitié des repas, comme rapporté à la créatrice de contenu Léna Mahfouf. "Du coup, la moitié des plats je les mange pas, parce que vraiment tu dois les couper sur la main de la personne qui te sert, donc dans ma tête je me dis si je coupe le camembert, il va faire comme ça le monsieur", a-t-elle déclaré. Enfin, la soirée s'est achevée avec une anecdote "folle", puisque la comédienne que l'on retrouve au casting de la saison 3 de LOL, qui rit, sort, a confondu le rince doigts avec un digestif et l'a bu sous les yeux de François Hollande mais aussi de Léa Seydoux, morte de rire.