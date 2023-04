"Pas toute seule avec Emmanuel !" : Brigitte Macron effrayée par une immense star américaine... veille au grain !

Elle avait prévenu il y a plusieurs mois déjà : 70 ans, cela ne changera rien pour elle ! À l'aise avec son âge et toujours aussi dynamique, Brigitte Macron, qui célèbre ce cap ce jeudi 13 avril, est toujours aussi impliquée dans son rôle de première dame et dans les combats qu'elle mène depuis plusieurs années désormais, notamment au niveau de l'aide aux jeunes. Et pas question qu'une nouvelle dizaine ne l'arrête !

Surtout qu'à ses côtés, elle peut toujours compter sur la présence de celui qu'elle a épousé il y a quinze ans : Emmanuel Macron, soutien de tous les instants malgré un emploi du temps chargé. Très soudé, le couple ne se lâche pas et entretient cette complicité qui les lie depuis tant de temps. Il faut dire que Brigitte Macron veille au grain : pas question que quelqu'un lui vole son époux... pas même une immense star américaine, comme elle l'a confié avec beaucoup d'humour au magazine Gala ce jeudi.

En effet, alors que nos confrères lui parlaient de Beyoncé, qui pourrait "rendre visite au couple présidentiel prochainement à l'Elysée", la Première dame plaisante immédiatement : pas question de "la laisser seule avec Emmanuel, elle est trop belle" ! Un petit mot d'humour qui cache un véritable amour, malgré leur différence d'âge significative, sur laquelle elle était également revenue dans une autre interview au Monde.

"Un couple atypique"

"Les Français auraient sans doute préféré une première dame plus jeune... Je sais, on est un couple atypique, on a vingt-quatre ans d'écart, je comprends que ça puisse étonner, qu'on ne nous comprenne pas, mais je ne comprends pas l'agressivité", avait-elle confié. Récemment, dans une interview au magazine S de Sophie Davant, elle avait également accepté de l'évoquer et s'était montrée particulièrement honnête : "C'est plus simple d'être dans la même tranche d'âge, quel que soit le sens. Mais Emmanuel est arrivé dans ma vie. Et elle a pris un tournant que je n'aurai jamais imaginé".

Une situation particulière qui n'empêche pas le couple de garder du temps pour une véritable vie de famille en dehors de l'Elysée. De son premier mariage, Brigitte Macron a en effet eu trois enfants (Sébastien, Laurence et Tiphaine) et sept petits-enfants.