"Quand t'es seule avec ton César au Fouquet's..." : Izia Higelin raconte un moment très embarrassant

Durant les confinements, Izia Higelin a planché sur son cinquième album. Trois ans après Citadelle, opus encensé par la critique, la chanteuse de 31 ans s'apprête à sortir le suivant. En attendant la date officielle, la fille de Jacques Higelin a donné de quoi patienter un peu.

Invitée sur le plateau de C à Vous ce lundi 28 mars, Izia Higelin a interprété en live le tout premier titre de son opus, Mon coeur. Une interprétation assurée avec ses musiciens dont Bastien Burger, son compagnon et père de son fils. Si la musique la fait vibrer, Izia Higelin s'est aussi laissée porter par un désir de comédie. En parallèle de la chanson, elle s'était essayé à l'exercice avec grand succès. En 2011, Patrick Mille lui donne l'opportunité de crever l'écran dans Mauvaise fille. C'est chose faite puisqu'aux César en 2013, elle décroche le César du meilleur espoir féminin pour ce rôle et monte sur scène pour son discours de remerciement. Le début d'une soirée un peu galère.

Anne-Elisabeth Lemoine a voulu remontrer les images de ce moment riche en émotions. Ce qu'Izia Higelin ne savait pas sur le moment, c'est que la suite de l'événement allait être très gênante. Comme souvent après les César, sauf en cas de coronavirus, un dîner est organisé au restaurant du Fouquet's sur les Champs-Elysées. Izia Higelin était donc conviée. Mais elle a vite déchanté en constatant un léger détail embarrassant : sa solitude.

S'il y avait du beau monde pour cet événement très attendu dans le milieu du cinéma, Izia Higelin a vécu un "moment de solitude extrême", donc : "Je connaissais absolument personne dans le milieu et le film avait une seule nomination, a-t-elle expliqué. Du coup, il y avait personne de l'équipe et Patrick Mille, le réalisateur, avait mille copains donc il était parti je ne sais pas où et [...] quand t'es seule avec ton César au Fouquet's, que tu connais personne, que tu viens de gagner un putain de prix et que tout le monde s'en fout... Ok !" Heureusement, le malaise s'est terminé après plusieurs coups de téléphone : "J'ai appelé mes parents, tous mes potes et ceux de mes parents qui ont débarqué de la maison au Fouquet's. Ils faisaient une soirée César à la maison. Ils ont tous débarqué et on a fait la fête." Des anges comme Tombés du ciel...