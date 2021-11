"Tu m'as attrapé les seins" : Michou et Elsa Bois (Danse avec les stars) en roue libre pendant un entraînement

L'heure de la grande finale de Danse avec les stars 2021 a bientôt sonné. Ce vendredi 26 novembre Tayc, Bilal Hassani et Michou fouleront le parquet de l'émission une dernière fois. Tous espèrent remporter le fameux trophée à l'issue de la compétition. Ils se sont donc entraînés sans relâche afin d'être les meilleurs possibles. Mais l'une des répétitions a viré au fou rire pour l'un des couples.

Comme à son habitude, TF1 a dévoilé tout au long de la semaine des vidéos des répétitions des participants encore dans la course. Et l'une de celles de Michou et Elsa Bois vaut le détour. Alors que le youtubeur de 20 ans était en train de faire un porté avec la belle brune de 21 ans, cette dernière a lancé hilare : "Tu m'as attrapé les seins." Gêné après que sa partenaire lui a montré qu'il l'avait tenue juste en bas de la poitrine, il a encore plus rougi quand elle l'a appelé "Michou le soutien-gorge".

Elsa Bois ayant du mal à s'arrêter de rire, Michou s'est demandé si elle n'avait pas bu. "Tu sais ce qu'on dit Michou, femme qui rit...", a donc plaisanté une personne présente hors cadre. Fort heureusement, la soeur d'Alizée d'Incroyable talent a vite retrouvé son sérieux. Elle lui a fait savoir qu'ils allaient répéter la fameuse figure jusqu'à ce qu'il la maîtrise, alors que le candidat aurait préféré passer à la suite. "Tu m'énerves, tu es trop chiant. Il veut gérer l'entraînement Michou. Déjà maîtrise ça et après on verra la suite. Je vais l'étriper", a donc lancé la danseuse. Des remarques qui ont amusé Michou.

Entre le finaliste et son binôme, la complicité est indéniable, de quoi faire naître quelques rumeurs de couple. Lors de la demi-finale la semaine passée, les téléspectateurs ont même cru voir Michou et Elsa échanger un baiser à l'issue de leur Foxtrot sur le titre Parce que c'est toi, de Vianney et Mentissa. Mais, à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs, la danseuse professionnelle, qui est désormais un coeur à prendre, a tenu à rétablir la vérité. "Certains ont beaucoup zoomé et, apparemment, on aurait pu dire que... Mais non, il n'y a pas eu de bisou", avait-elle assuré. Et, lors d'une récente interview sur NRJ, elle a précisé qu'il ne se passait rien entre Michou et elle.