"Une beauté à couper le souffle" : Salma Hayek séduit, blottie dans les bras de son mari François-Henri Pinault

Le 25 février 2023, l'actrice Salma Hayek a assisté à la fête d'anniversaire d'Edward Enninful avec son époux François-Henri Pinault. Sublime à 56 ans, elle était la star de la soirée avec une élégante robe satinée couleur châtaigne signée Saint-Laurent qui moulait à merveille son corps et sa belle silhouette pulpeuse. Maquillée avec des tonalités brunes en parfait accord avec sa robe, elle avait également adopté des beach waves glossys pour dompter sa longue chevelure.

Très proche du rédacteur en chef de Vogue UK et directeur éditorial européen de Vogue, l'actrice a partagé plusieurs photos de cette fête sur son compte Instagram. En légende de plusieurs images où elle apparaî à côté d'Eward, elle écrit : "Joyeux anniversaire !!!! @edward_enninful ¡¡¡¡ Always so much fun !!!!" ("Toujours aussi amusant"). Sur l'une des photographies partagées dans ce diaporama, on découvre également la star de Bandidas enlacée dans les bras de son mari, très élégant avec un look décontracté.