"Une petite piqure de rappel" : Exaspérée, Sophie Marceau dénonce une immense catastrophe dans une vidéo choc

Jouant sûrement sur la campagne de vaccination covid qui incite déjà à une dose de rappel supplémentaire, (et alors que le parlement européen a récemment avoué qu'il n'avait jamais été testé sur la transmission), l'ex de Cyril Lignac écrit : "Une petite piqûre de rappel !".

"Bravo pour votre soutien pendant toute cette période de mascarade covidienne. Vous ne nous avez pas oubliés et nous vous en remercions", "Malgré les piqûres de rappel ! On a encore pas bougé, on attend quoi.... une immense catastrophe mondiale... mais elle a déjà commencé et il est déjà tellement tard. La nature ne va pas nous faire de cadeaux", "Bravo pour votre courage", ont commenté ainsi plusieurs internautes.

Pour rappel, Sophie Marceau avait déjà fait beaucoup parler d'elle lorsqu'elle avait fait la promotion du film Hold Up de Pierre Barnérias en novembre 2020 : ""Ils" nous appellent inutiles..." avait-elle écrit faisant référence aux propos de Laurent Alexandre. Une publication qui avait évidemment créé un flot de réactions sur les réseaux sociaux. Admiratifs du courage de l'actrice, de nombreux fans l'ont remerciée pour sa prise de position. D'autres, bien plus critiques, ont insulté de manière virulente l'actrice, ayant peur qu'elle soit devenue une redoutable conspirationniste.