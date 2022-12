À Noël, ces trois signes astrologiques frôlent souvent l'excès... prise de poids et larmes au menu !

Des signes astrologiques infidèles, d'autres au contraire très fidèles. Et puis, il y a ceux qui semblent plus aptes à avoir de la chance en amour que d'autres, et enfin ceux qui pourraient bien toucher un jour l'Euromillion. Et si les astres pouvaient aussi vous permettre d'appréhender les fêtes de fin d'année ? À Noël, il se pourrait bien que trois signes astrologiques frôlent à nouveau l'excès. Entre trop plein d'émotion ou trop plein de bûche, ces trois-là risquent de ne pas oublier le réveillon qu'ils vont passer. Mais qui sont-ils ?

Il y en a un qui risque bien de vous régaler en cadeaux, il s'agit du Taureau. Connu pour être l'économe du zodiaque, il sait en revanche gâter les siens, car rien de plus important que son socle familial. Alors vous n'avez plus qu'à prier pour que parmi vos tantes adorées ou vos cousins déjantés se trouvent un natif du Taureau. Matérialiste, le signe de Terre saura également vous éviter les fameuses billes de bain et préférer à cela un beau cadeau que vous n'aurez même pas l'idée de remettre en vente sur Vinted la semaine suivante. Virginie Efira, Laetitia Casta, Adele, Patrick Bruel et David Beckham, tous natifs du signe ont-ils cette réputation au sein de leur clan ?

Vous reprendrez bien quelques sanglots ?

Pour le Sagittaire, l'excès se trouve plutôt sur la table. Véritable épicurien, il ne se refuse jamais un excès. En voyant les fruits de mer ou la dinde qui se trouve sur la table, il pourrait bien ne plus réussir à se contrôler. Et. il ne se refusera pas non plus une énième coupette de champagne. Alors si votre oncle spécialiste en blagues lourdes et natif du signe, bon courage à vous... Parmi les Sagittaire célèbres, on compte Kylian Mbappé, Karim Benzema, Emmanuel Macron, Louane, Brad Pitt, Angèle, Miley Cyrus, Louise Bourgoin et Vincent Cassel. Enfin, le natif du Poissons risque de se noyer dans autre chose que le champagne : l'émotion. La magie de Noël le fait vibrer. Le signe d'Eau, si mystérieux, va adorer se retrouver en famille pour ce moment hors du temps. Décoration, menu idéal ou playlist bien pensée, comptez sur lui. Et à la fin du repas, quelques sanglots. Parmi les natifs célèbres de ce signe, Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello. Avec ces trois signes, vous l'aurez compris, Noël n'est clairement pas le moment pour être raisonnable.

Rappelons toutefois que rien n'est si déterminé. Et si votre tante vous offre une paire de chaussettes immonde alors qu'elle est Taureau, c'est bien que tout ne dépend heureusement pas des astres, mais aussi de votre parcours bien personnel et de votre éducation. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.