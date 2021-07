Adèle Exarchopoulos et Lous and the Yakuza en crop top à Cannes : divines le ventre à l'air pour Vuitton

C'est tous les ans la même chose, mais il est difficile de s'habituer à une telle concentration de stars au mètre carré ! Le Festival de Cannes, lancé un peu plus tard qu'à l'accoutumée cette année, bat son plein sur la Croisette depuis plusieurs jours maintenant. Si certaines profitent de l'occasion pour changer de look, d'autres émerveillent le public dans des tenues toujours plus ravissantes.

C'est le cas d'Adèle Exarchopoulos, 27 ans, venue participer au dîner "Louis Vuitton" chez Fred L'Ecailler, le 13 juillet 2021. L'ex du rappeur Doums avait choisi une sublime tenue avec un large pantalon beige et un crop top blanc laissant apparaître sa peau bronzée. C'est le style du moment puisque la chanteuse Lous and the Yakuza avait également opté pour un haut court, mais noir cette fois-ci. Un total look black pour la magnifique artiste de 25 ans qui a harmonisé le tout avec des bijoux dorés.

Les deux jeunes femmes n'étaient pas les seules à briller lors de cette soirée, où l'on a aperçu Tahar Rahim. Le compagnon de Leïla Bekhti et membre du jury de cette 74e édition du Festival était tout sourire au côté du créateur Christian Louboutin. Si l'acteur de 40 ans était très classe et plutôt sobre, la veste du designer aux célèbres chaussures à semelles rouge était des plus colorées !

De nombreuses stars planétaires chez Vuitton

Les stars internationales se sont également déplacées pour cet évènement très chic. On a pu voir le charmant Timothée Chalamet avec un look très décontracté, mais étudié. Petite casquette et veste de sportswear, le beau gosse, qui a fait sensation cette année, était à la cool chez Vuitton. Le président du Festival, Spike Lee était également de la partie avec sa femme Tonya Lewis, tout comme Mélanie Thierry et Isabelle Huppert.

Les stars sont toutes à Cannes cette année et elles continuent d'afficher des looks toujours plus tendances, pour le plaisir des yeux !