Adriana Karembeu divine sirène devant Lola Marois scintillante et les stars de Scènes de ménages à Monte-Carlo

C'est un événement incontournable du petit écran, un festival dont les stars de la télévision profitent chaque année. A Monte-Carlo, tout le monde s'était mis sur son 31 pour poser devant les photographes à l'occasion de l'édition 2022 ! Et parmi celles qui ont brillé, c'est Adriana Karembeu qui a attiré tous les regards : magnifique naïade, la mannequin, animatrice et comédienne de 51 ans avait choisi une robe noire, dont la jupe brillante et fendue a électrisé tous les photographes.

Autre beauté du tapis rouge, Lola Marois, en robe fendue et brillante, était venue en célibataire, laissant son mari Jean-Marie s'occuper de leurs jumeaux Jules et Bella. Mais elle n'a pas manqué de poser avec ses collègues de Plus Belle La Vie, Elodie Varlet, Simon Ehrlacher et Bryan Trésor. Actrice reconnue, Odile Vuillemin était également présente dans une robe noire imposante, les cheveux lâchés... et particulièrement longs !

Dans les autres personnalités françaises, on a pu apercevoir le Youtubeur Just Riadh, non loin de ses amis et collègues Michou et Inoxtag, ainsi que la magnifique actrice Joséphine Jobert. JoeyStarr, dans un look particulier avec son costume short, a posé avec le gagnant de la révélation du festival, Theo Christine. Grégory Fitoussi, qui lance peu à peu sa carrière américaine, a quant à lui été rapide devant les photographes, tout comme ses collègues Julien Boisselier et Hugo Becker.

Frédéric Bouraly a représenté la série Scènes de Ménages, dans laquelle il joue le rôle de José depuis 10 ans, et semblait très heureux d'être sur le tapis rouge tout comme le jeune Théo Curin, sportif handicapé et acteur dans le téléfilm Handigang sur TF1 avec Alessandra Sublet. Et qui a dû être très heureux d'y croiser de nombreuses stars internationales, dont Jane Seymour, sublime dans une robe rose.

L'ancienne Dr. Queen, femme médecin, également James Bond Girl, n'a pas pris une ride et a exposé sa silhouette de rêve à 71 ans. Sur le tapis rouge, les partenaires de la série Good Doctor, Paige Spara et Hill Harper ont posé ensemble, tout comme Stepfanie Kramer, qui jouait dans Rick Hunter et sa fille Lily Richards, 28 ans. Enfin, Matthew Fox (Lost) et Joanne Froggat (Downton Abbey) se sont croisés, tout comme Camry Manheim (Ghost Whisperer) ou encore Tanner Novlan (Roswell) et Melissa Ordway (Les Feux de l'Amour).

Plus insolite, les princesses Maria Chiara et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles ont fait le show sur le tapis rouge. Désormais jeunes adultes, les deux magnifiques jeunes filles avaient fait le buzz lors de leur apparition dans l'émission Ca commence aujourd'hui, il y a quelques années, où elles avaient amusé par leur décalage avec la jeunesse d'aujourd'hui.