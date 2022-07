Affaire Delphine Jubillar : Un homme sort du silence après 18 mois, nouvelles révélations !

Par Samya Yakoubaly Rédactrice Cinéphile, elle adore regarder des bande-annonces et des moments historiques à la télévision. Le prochain James Bond ou le discours d’investiture de Barack Obama lui donnent les mêmes frissons.

Une connaissance de Cédric Jubillar est sortie du silence pour faire part de plusieurs conversations qu'il a eues avec le peintre-plaquiste. Des échanges qui prennent une dimension particulière après un an et demi d'enquête sur la disparition de Delphine et le statut de suspect principal de l'homme.

Dans l'affaire Jubillar, le mari de Delphine, disparue dans la nuit du 16 au 16 décembre 2022, figure en haut de la liste des suspects. Il est même le seul que la justice observe dans sa prison de Toulouse-Seysses où il est en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis plus d'un an désormais. De nouvelles révélations de La Dépêche du Midi accablent un peu plus le peintre-plaquiste de 34 ans, père de deux enfants, qui nie de son côté toute implication. Une connaissance de Cédric Jubillar a pris la parole dans les colonnes de La Dépêche pour faire part d'une conversation choquante qui a eu lieu trois ans avant les faits, mais qui prend une couleur dérangeante depuis que son épuse Delphine ne donne plus de signe de vie. En effet, un homme avait fait la connaissance de l'artisan controversé, ayant besoin de faire des travaux. Etant un personnage à la fois sociable et provocateur, Cédric Jubillar est un bavard avec qui il est facile de discuter. Après la fin des travaux chez lui, cette connaissance a recroisé le chemin de ce suspect numéro 1, au printemps 2021, soit quatre mois après que sa femme, qui était en procédure de divorce avec lui, ne donne plus de signe de vie. "Je lui ai demandé s'il tenait le coup, il m'a répondu que ça allait mais que sa belle-famille était sur son dos", explique Florent. "Il était très serein, pas du tout perturbé. C'est peut-être aussi son côté provocateur", a-t-il expliqué. Pourquoi cette révélation arrive aussi tardivement ? "Je ne voulais pas que ça l'enfonce, ni être mêlé à tout ça", explique ce jeune père de famille albigeois. Aujourd'hui, il décide de sortir de son silence, peut-être au regard d'une enquête qui est en difficulté, en l'absence de scène de crime et d'aveu. Les proches de Delphine, née Aussaguel, ne perdent pas espoir pour que la vérité éclate, mais elles font régulièrement des appels pour que toute personne fasse part des informations qu'elle a en sa possession. Il semblerait que cette fois, leur demande a été entendue. Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.