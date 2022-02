Affaire Jubillar : les amies de Delphine s'en prennent à un prétendu proche de Cédric

Sur le compte Facebook en soutien de Delphine Jubillar, maman de Louis et Elyah, ses amies réagissent aussi aux déclarations de l'ami de Cédric Jubillar. Elles soulignent l'étrange "coïncidence" de sa venue la veille de l'audition du peintre-plaquiste et estiment qu'il ne connaissait pas vraiment sa personnalité : "C'est sur qu'en l'ayant vu qu'une fois, vous ne risquez pas d'avoir vu le VRAI comportement de 'votre ami' ou connaissance devrais-je dire, et encore." Elles l'attaquent également sur le fait qu'il déshonore sa profession, la police : "Vous avez le droit d'avoir des convictions mais en étant policier, vous avez remis en cause la justice et vous bafouez le travail des enquêteurs qui se battent depuis plus d'un an pour retrouver notre amie Delphine."