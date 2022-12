Affaire Paul Pogba : le marabout qui aurait agi contre Kylian Mbappé parle pour la première fois !

C'est une affaire qui a fait énormément de bruit au sein du football français, pas épargné par les scandales ces derniers temps. Début septembre, Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, publie une vidéo dans laquelle il annonce qu'il va faire de grosses révélations sur son petit frère. Une affaire qui éclate et entre les menaces de ses "amis" qui lui réclament des millions, on apprend également que la star des Bleus aurait payé un marabout pour qu'il agisse à l'encontre de son coéquipier en équipe de France et nouvelle star de la sélection, Kylian Mbappé. Un marabout au centre de l'attention et que les journalistes du Parisien ont fini par retrouver et interroger.

Le fameux Birame D., 39 ans, né au Sénégal et installé en région parisienne indique à nos confrères que c'est "la première et la dernière fois" qu'il évoque le sujet publiquement. "Toute cette histoire de maraboutage n'est qu'une pure invention. Paul ne m'a jamais demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé", assure le marabout, qui évoque notamment un match entre l'ancien club de Paul Pogba, Manchester United et le Paris Saint-Germain en mars 2019. Au contraire, à en croire le marabout, le mari de Zulay Pogba aurait eu des mots très élogieux à l'égard de son jeune coéquipier, notamment lors de la Coupe du monde 2018, où son talent a éclaté aux yeux du monde entier. "Kylian, c'est un cadeau de Dieu de l'avoir avec nous, il nous soulage tellement, il nous fait tellement de bien", aurait écrit celui que l'on surnomme la pioche.

Je suis écoeuré de voir que des gens qui se présentaient comme faisant partie de ses amis sont capables aujourd'hui de l'accuser de m'avoir demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé

Birame D. vient donc appuyer les dires de Paul Pogba, qui se dit innocent dans cette affaire depuis le début. Il va même plus loin dans ses propos en assurant que sa relation avec le footballeur n'avait aucun lien avec le sport. "Nous n'évoquions presque jamais le foot, les matchs à venir ou la situation professionnelle de Paul", assure-t-il et s'il n'a plus de relations avec le footballeur depuis plusieurs mois, il reste son plus fervent défenseur : "Je suis écoeuré de voir que des gens qui se présentaient comme faisant partie de ses amis sont capables aujourd'hui de l'accuser de m'avoir demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé. Tout cela n'a aucun sens."

Retrouvez l'article sur le marabout de Paul Pogba en intégralité sur le site du Parisien.