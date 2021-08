Alain Souchon clôture formidablement Ramatuelle : Nagui et Bernard Montiel conquis

Toutes les bonnes choses ont une fin ! C'était déjà hier la dernière soirée du festival de Ramatuelle, qui s'est tenu cette année du 27 juillet au 11 août dans cette commune située dans le Var. On peut dire que cette année les spectateurs ont été gâtés par la programmation. On a vu Gad Elmaleh faire des confidences, Philippe Katerine enchanter la scène avec sa fantaisie ou encore Fabrice Luchini envoûter toute l'assistance. Une très belle édition 2021 qui s'est conclue en beauté avec le concert d'Alain Souchon.

Le grand ami de Laurent Voulzy a clôturé avec la manière cette belle édition avec son spectacle Alain Souchon en concert ici et là. Le chanteur de 77 ans a émerveillé le public avec ses nombreux tubes et quelques inédits, comme sa chanson Ici et là, écrite par ses deux fils, Ours et Pierre Souchon. Une chanson tirée du quinzième album du mari de Françoise, Âme fifties, récompensé aux Victoires de la musique en 2020. L'artiste n'était pas seul sur scène puisqu'il est accompagné par une bande de musiciens composée de guitares folk et de cuivres feutrés.

Du beau monde pour assister au spectacle

Pour ce grand final, c'est peu dire qu'il y avait du beau monde dans les gradins ! La présidente du festival de Ramatuelle, Jacqueline Franjou et son directeur artistique Michel Boujenah, étaient bien évidemment présents et ils sont même montés sur scène. Et parmi les invités de marque, on a pu voir Bernard Montiel ainsi que Nagui et sa compagne Mélanie Page.