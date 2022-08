Alec Baldwin : Finalement responsable de la mort d'Halyna Hutchins ? Ses mensonges révélés par le FBI !

C'est un triste geste dont Alec Baldwin n'a pas fini d'entendre parler : alors qu'il se pensait sorti d'affaire dans la mort de la directrice de la photographie de son dernier film, sur laquelle il avait tiré une balle perdue, l'acteur était en réalité toujours l'objet d'une enquête du FBI, qui a finalement publié un rapport accablant sur sa version des faits.

Un rapport qui a d'ailleurs conduit la police de Santa Fe à ne pas lever les charges criminelles qui pèsent sur lui. En effet, les enquêteurs de la police fédérale ont mis en évidence la preuve que l'acteur a bien appuyé sur la gâchette de l'arme qui a tué la jeune mère de famille, alors qu'il répète depuis le premier jour que ce n'est pas le cas. Sauf que selon les experts, aucune balle n'aurait pu sortir s'il avait simplement joué avec l'arme comme il le prétend depuis le début.

L'arme, un Colt .45, est de celles qui ne se déclenchent en effet que par un appui sur la gâchette, et qui ne peut pas se vider seule. Les conclusions du FBI ont été remises à la police de Santa Fe qui décidera si les charges criminelles doivent finalement être attribuées à l'acteur ou non. Celui-ci a déclaré qu'il collaborerait avec la police et espère qu'aucune charge ne sera retenue contre lui.

Dans cet accident, survenu en octobre sur le tournage du film Rust, Alec Baldwin n'avait pas été le seul mis en cause : la jeune armurière Hannah Gutierrez Reed avait également été sous le joug d'une enquête pour avoir rempli le pistolet de vraies balles et non de balles à blanc comme elle aurait dû le faire selon les responsables. La jeune femme s'était quant à elle retournée vers son fournisseur, l'accusant de lui avoir menti sur les balles, mais fait toujours partie des principaux mis en cause par le FBI, notamment à cause de messages étranges où elle déclarait avoir "envie de tirer à balles réelles" sur le tournage.

Alec Baldwin, quant à lui, n'a pris la parole qu'une seule fois en public pour évoquer cette affaire. Dans cette interview, accordée à la télévision américaine, il ne s'était déclaré "ni coupable ni responsable" de la mort de la jeune femme. Une affirmation qui n'avait pas vraiment plu à la famille de la défunte. Son père avait notamment affirmé que le mari d'Hilaria était "en partie responsable" d'avoir tiré sur sa fille.