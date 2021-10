Alessandra Sublet : Son ex Jordan lui offre un cadeau inattendu, Clément Miserez fait encore mieux !

Jordan Deguen n'est pas le seul à avoir fait plaisir à Alessandra Sublet en ce jour spécial. "Merci à mes amis que j'aime et qui sont toujours à mes côtés et vous pour vos messages", poursuit-elle. Et d'adresser quelques mots à son ex-mari Clément Miserez, père de ses deux enfants Charlie (9 ans) et Alphonse (7 ans) : "Merci à mon ex-mari @radarfilms_clementmiserez parce qu'entendre nos deux enfants me souhaiter un joyeux anniversaire dès le matin reste le plus beau des cadeaux. De l'amour, de l'amour, de l'amour..."

En bref, la dynamique brune ne garde en rien des rancoeurs de ces deux précédentes relations. En décembre 2020, alors qu'elle profitait de vacances à Saint-Barthélémy avec ses enfants, elle avait passé un moment avec Clément Miserez, avant que Jordan Deguen ne la rejoigne. Aujourd'hui, c'est en célibataire qu'elle accepte des cadeaux de leur part, sans rien attendre en retour. "L'amour est un merveilleux manège, qui ne s'arrête jamais, et dans lequel on ne contrôle pas grand-chose", avait-elle déclaré en mai dernier auprès de Télé 7 Jours.