Alexandra (Koh-Lanta) éliminée : la vérité derrière son vote contre Namadia (EXCLU)

Après avoir quitté le camp lors d'une épreuve d'immunité éliminatoire, Alexandra s'est retrouvée sur l'île des bannis. Sur place, l'aventurière phare de Koh-Lanta, déjà gagnante de l'édition des 4 Terres en 2020, a battu Clémence et Coumba. Ce mardi 9 novembre 2021, elle affronte Christelle – Teheiura étant exclu pour cause de tricherie – et perd ! Alexandra est donc éliminée de ce Koh-Lanta, La Légende ! En interview pour Purepeople.com, elle revient sur son aventure. Son élimination, son vote contre Namadia, la place des réseaux sociaux dans le jeu, les critiques... Elle se livre.

Que ressentez-vous lors de votre élimination face à Christelle ?

C'était frustrant de perdre cet affrontement. Déjà parce que c'est un puzzle et que c'était un peu mon truc sur Les 4 Terres. Et puis, après ma victoire face à Clémence et Coumba où je m'étais beaucoup donnée, je trouve ça tellement dommage de perdre comme ça... Mais c'est le jeu !

D'après vous, pourquoi avez-vous perdu ce duel ?

Peut-être que Christelle avait tellement la niaque après son élimination, et que moi après trois jours sur l'île des bannis j'étais peut-être un peu endormie... Aussi, savoir que les puzzles c'est mon truc n'a pas aidé. Je me suis peut-être un peu reposée sur mes lauriers. Je n'ai pas été réactive au début, j'ai perdu des secondes précieuses. Christelle a été incroyablement rapide, je ne peux que respecter sa victoire.

Avant d'arriver sur l'île des bannis, vous avez quitté le jeu en perdant une épreuve éliminatoire. Comment l'avez-vous vécu ?

C'était dur. Mais après je suis partie sur des épreuves et pas sur un conseil, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Je n'ai jamais été éliminée à un conseil. Même si on peut essayer de se défendre stratégiquement et s'en sortir lors d'un conseil, ça reste pas évident.

Si vous n'aviez pas été éliminée à ce moment-là, vous auriez peut-être été en danger au conseil après votre vote contre Namadia... Comprenez-vous le ressenti des autres candidats lors de son élimination ?

Je comprends le fait qu'ils soient peinés que leur ami parte. Par contre j'ai du mal à comprendre qu'ils ne comprennent pas que j'ai fait ça uniquement pour me défendre. Clémence, Alix et moi étions visées. Moi j'étais censée être rouge. Lorsque nous avons appris qu'une alliance avait été mise en place sans nous, nous étions obligées de trouver un moyen de juste nous défendre. J'appréciais Namadia, donc ce vote contre lui m'a peiné. Je l'ai dit et redit. Mais je n'étais pas en alliance avec lui : il votait contre mon alliée Alix et en plus nous nous étions dit que nous protégerions les ex-rouges. Et puis Namadia ne m'a pas fait part de son intention de voter contre Alix, donc un rouge. Clairement dans la stratégie, il me tournait le dos. Même s'il a pu me défendre un peu, le fait de voter contre mon alliée sans m'en parler ça reste une demi-trahison pour moi. J'ai été surprise. Il fallait réagir vite et trouver une solution. Ça ne va pas plus loin que ça, et ça reste un jeu. Je m'entendais bien avec Namadia comme avec beaucoup d'autres.

Clémence a dit avoir dans un premier temps proposé de voter contre Claude, mais Alix et vous auriez refusé. Pourquoi ?

Parce que Claude n'avait pas de voix contre lui, tout simplement. On aurait eu que trois voix. Dans Koh-Lanta, une voix compte énormément. Parce que moi, à titre personnel, j'étais plus proche de Namadia que de Claude. Après aussi j'admire les performances de Claude, il est hyper méritant. Ce n'est pas la première contre qui j'ai envie de voter. Je ne suis pas du style à voter contre les plus forts, je préfère me battre contre eux. Si Claude avait une voix contre lui, on aurait peut-être pu voter contre lui. Tout comme Teheiura ou un autre.

Certains ont évoqué l'idée que, peut-être, vous avez refusé de voter contre Claude par crainte d'attaques sur les réseaux sociaux...

Il faut arrêter avec ça. Personnellement, je déteste entendre ce genre de bêtises. Quand je suis partie pour faire Koh-Lanta, je me suis dit que j'allais vivre mon aventure à fond, faire les choix que je veux. Il y a toujours des haters de toute façon. Mais je ne vais pas faire attention à ce que je fais ou dis à cause des réseaux sociaux. J'ai fait des votes au cours de l'aventure contre des personnes qui ont des grosses communautés. Je ne comprends pas cette façon de penser. J'ai quand même assez de valeur et une éducation qui font que je suis capable de savoir ce que je veux ou pas dans le jeu. Sur place, on a assez de problèmes à gérer pour penser aux réseaux sociaux. Par contre je le répète, Claude est hyper méritant sur les épreuves et sur le camp. Il est impressionnant. Je n'avais aucune raison de voter contre lui. Là, c'était juste une histoire de nombre de votes.

Lors de votre première aventure, vous avez souffert de critiques. Comment vous êtes-vous préparée cette fois ?

J'ai énormément appris avec Koh-Lanta. Je suis épanouie, j'arrive mieux à parler, j'ai plus confiance en moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je me suis exprimée à travers les épreuves, j'ai appris à vivre dans un groupe, à m'affirmer dans la survie. Le message que j'ai voulu faire passer, c'est qu'avec de la détermination on peut aller loin. Alors quand je reçois des critiques sur du superficiel, notamment sur mon physique, je trouve ça tellement futile. Mais la production nous y prépare, on sait qu'il y aura toujours des haters. Mais je trouve la malveillance pas normale. Critiquer une femme parce qu'elle a des poils sous les bras c'est n'importe quoi, mais ça vient de la société.

Vos pieds ont été la cible d'attaques, vous les avez soignés depuis ! Où en êtes-vous aujourd'hui ?

J'ai décidé de m'assumer. J'ai fait de l'onychoplastie, ce sont des résines. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont la même chose que moi et qui m'ont écrit. C'est une galère depuis des années. Donc ça va mieux, puis ça ne va pas bien et ainsi de suite. Alors je partage un peu tout ça, mes défauts comme mes qualités, quand je suis très apprêtée ou pas du tout... J'ai beaucoup de jugement là-dessus. Je me souviens que des internautes ne me trouvaient pas aussi jolie à la télévision que sur certaines photos postées sur les réseaux sociaux. Alors que ça reste moi-même, je ne comprends pas où il y a débat. Je n'ai pas fait Koh-Lanta pour être jolie. Ce sont des préjugés, comme quand on dit que je suis naïve, molle et j'en passe alors que je peux performer sur une épreuve juste derrière. Ça m'énerve. C'était dur au début d'avoir quelques critiques sur mes pieds, mais j'ai décidé de m'assumer comme je suis. Je montre quand ça va, quand ça va moins. Et ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. J'étais timide et réservée, je m'ouvre un peu.

D'après vous, qui va gagner Koh-Lanta, La Légende ?

Moi j'adore ma pote Alix et Loïc, rencontrés dans Les 4 Terres ! J'espère que l'un des deux va gagner.

