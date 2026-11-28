Si Alexandra Lamy fait partie des actrices les plus connues du paysage français, son ancien conjoint Thomas Jouannet s'est lui aussi fait un nom dans le milieu. Il est actuellement à l'affiche d'un nouvel épisode de Brigade du fleuve, qui sera diffusé le samedi 5 décembre sur France 2. Mais ce n'est pas tout ! L'acteur de 55 ans sera également à l'affiche du film "Aller ma fille", qui sera en salle le 17 février 2027. Et la réalisatrice n'est autre que sa fille, Chloé Jouannet, née de sa relation avec Alexandra Lamy.

Si Chloé Jouannet a suivi les traces de ses parents en faisant carrière dans le cinéma, elle est également très investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et cet engagement fait la fierté de son père. Dans les colonnes de Télé Poche, il a affirmé : "Je trouve ça extrêmement bien qu'elle s'exprime. C'est l'éducation qu'on a donnée à nos filles, que ce soit avec Alexandra (Lamy, mère de Chloé, 29 ans) ou Armelle (Deutsch, mère de Mado, 19 ans, et d'Ysée, 17 ans)." Il a poursuivi en déclarant : "Elles vivent toutes avec ces valeurs. Je suis très fier de l'engagement de mes trois filles : si ça bouge aujourd'hui, c'est grâce à cette génération-là."

Thomas Jouannet partgera l'affiche avec sa fille et Audrey Lamy

Au casting de ce long métrage, on retrouve également une autre de ses filles, Mado, mais aussi Audrey Lamy, son ex-belle-sœur. Lorsque nos confrères de Télé Poche l'ont interrogé sur l'accueil de ce projet, il a répondu avec enthousiasme : "C'est la continuité d'un court métrage et je trouve ça génial de le transformer en long. Donc d'abord, chapeau bas à ma fille Chloé ! C'est exceptionnel de se retrouver dans ces conditions en famille. Même en rêve, je n'aurais pu l'imaginer."

À 29 ans, Chloé Jouannet s'est donc fait un nom dans le milieu du cinéma. En 2024, la version courte d'"Aller ma fille" a remporté le prix du meilleur court métrage au Festival de l'Alpe d'Huez. Mais la nièce d'Audrey Lamy semble aussi à l'aise derrière que devant la caméra. Elle a déjà joué dans des films et séries, comme Banlieusards, sorti sur Netflix en 2019. Cette année, elle a prêté sa voix au personnage principal du dessin animé Billie, à la croisée des mondes, sorti en salle le 25 novembre.