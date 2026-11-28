Vincent Cassel était invité sur le plateau de C à vous sur France 5, jeudi 26 novembre 2026. Face à Anne-Elisabeth Lemoine, l’acteur s’est souvenu de sa transformation physique en 2008 pour le rôle de Jacques Mesrine. Sa prise de poids conséquente lui avait ainsi valu quelques problèmes de santé.

Vincent Cassel s'est rendu sur le plateau de C à vous et a évoqué ses transformations physiques au cinéma, dont sa prise de poids de 25 kilos pour incarner Mesrine. © France 5, C à vous

À 60 ans, Vincent Cassel fait son grand retour dans un nouveau film. En effet, l’acteur incarne le Bossu de Notre-Dame de Paris dans le film Netflix Quasimodo, l’âme de Paris. Jeudi 26 novembre, il s’est ainsi rendu sur le plateau C à vous, sur France 5, pour évoquer ce rôle. Alors que son fils a eu une réaction inattendue en le découvrant, il s’est confié sur les nombreuses transformations physiques dans sa carrière. En 2008, Vincent Cassel avait complètement transformé sa silhouette pour incarner Jacques Mesrine dans le diptyque L'Instinct de mort et L'Ennemi public nᵒ 1. Le compagnon de Narah Baptista avait ainsi pris pas moins de 25 kilos. “J’ai perdu mes cheveux et j’ai pris du cholestérol pour la première fois de ma vie, pour de vrai”, a-t-il assuré à Anne-Elisabeth Lemoine. Une prise de poids qui n’a donc pas été sans conséquence pour sa santé, mais qui lui a permis d’assouvir “une espèce de fantasme”.

Vincent Cassel a eu du mal à garder ses kilos en plus Pour Vincent Cassel, le défi n’a pas été seulement de prendre du poids, mais aussi de le garder pour les besoins du film. “Le plus difficile, c’est d’aller contre sa nature. Moi, je suis un maigre à la base. Donc de grossir, ça a été un enfer. Et dès que j’ai arrêté, je me suis mis à maigrir. Et mon problème, c’était de ne pas maigrir trop vite. Chacun ses problèmes”, a-t-il lancé avec humour. Le beau-père de Saul Nanni s’est donc heurté à un véritable challenge physique. Après quatre mois de travail, celui qui a partagé la vie de Monica Bellucci durant 17 ans a donc réussi à prendre 25 kilos. Il a ensuite perdu ce poids durant les neuf mois de tournage. Après la sortie du film, il avait révélé : “Nous avons tourné à l’envers car je savais que je ne pourrais pas grossir en travaillant. Le stress du plateau a tendance à me faire maigrir.” Une stratégie payante puisque Vincent Cassel est particulièrement crédible en tant que Mesrine. Ce rôle lui a d’ailleurs permis de décrocher le César du meilleur acteur en 2009. Une véritable consécration pour l’acteur.