Alexandre Brasseur "choqué", il a retrouvé une ancienne partenaire dans Demain nous appartient (EXCLU)

C'était complètement improbable

N'allez pas croire pour autant qu'Alexandre Brasseur est allé parler d'elle quand il a su que TF1 cherchait une nouvelle Judith. Au contraire. Il ne se souvenait pas vraiment d'Alice Varela. "On avait tourné ensemble il y a longtemps, se souvient la jeune fille. Quand on s'est retrouvé, il ne m'a pas du tout reconnue. On n'avait pas gardé contact ni rien, ça a été le pur hasard. Un jour, j'ai fini par le lui dire. Je lui ai demandé s'il se souvenait de la petite qui jouait Constance, la petite blonde qui jouait sa fille. J'ai avoué que c'était moi. Il était choqué. Il n'en revenait pas parce que forcément, j'avais changé. C'était complètement improbable." Toujours est-il que, depuis des mois, le binôme fonctionne à la vie comme à l'écran. Quant à la jeune actrice, on la retrouvera prochainement dans La Dernière Vague ainsi que dans La Promesse, avec Olivier Marchal, Sofia Essaïdi et Lorànt Deutsch. Un joli chemin s'ouvre à elle...



Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.