Alexia Mori, une opération après son accouchement : "Pourquoi ne pas en profiter !"

La famille s'agrandit pour Alexia Mori ! Très bientôt, elle sera à la tête d'une tribu de trois enfants. Trois ans après l'arrivée de Louise et deux ans après celle de Margot, c'est un petit garçon qu'elle attend cette fois avec son compagnon Stéphane. Heureuse d'être enceinte, la jolie blonde partage presque quotidiennement l'évolution de son ventre devenu très impressionnant. Un corps qu'elle accepte aisément mais qui ne lui convient pas tout à fait non plus. Via sa story Instagram lundi 5 avril 2021, Alexia Mori a donc expliqué envisager d'avoir recours à une opération au détour d'un sujet sur la chirurgie esthétique.

"Je n'ai absolument rien contre la chirurgie esthétique, au contraire, si ça peut réduire les complexes de certains, je suis pour. Ça existe donc pourquoi ne pas en profiter ! Il y a de très bons chirurgiens qui font des trucs super naturels. Mais ce qui me choque c'est celles qui en abusent et je me dis que leurs enfants ne leur ressembleront jamais", a-t-elle d'abord confié. Et d'ajouter : "En parlant de chirurgie esthétique, moi j'ai seulement refait ma poitrine il y a presque sept ans mais aujourd'hui je regrette car, avec mes grossesses, j'ai augmenté en taille et je n'ai jamais perdu ! Du coup, je me retrouve avec deux obus énormes ! Une fois mon prochain allaitement terminé, je ferais une réduction mammaire c'est sûr. Je veux retrouver deux petits oeufs au plat".

Pour rappel, Alexia Mori a succombé à l'appel du bistouri en 2012 après sa participation à Secret Story 7. L'ex de Vincent Queijo s'était dont offert une nouvelle poitrine et a même décidé à l'époque de médiatiser son intervention par l'intermédiaire du blogueur Jeremstar. Une méthode que beaucoup ont critiquée et n'ont pas compris. "Je ne cherche pas du tout à faire le buzz. C'est surtout pour avoir un reportage à but explicatif, que ce soit constructif. Beaucoup de filles ne savent pas en quoi consiste l'opération et n'osent pas se renseigner", s'était défendue Alexia Mori.