Alice Taglioni : Cette passion qu'elle partage avec son enfant et celui de Laurent Delahousse

C'est en toute transparence qu'Alice Taglioni s'est confiée sur sa vie familiale, dans le magazine Oniriq, récemment lancé par le patron de Forbes France. L'actrice de 45 ans, qui avait perdu son chien l'année dernière, apprécie tout particulièrement d'être "entourée de ses enfants", et plus généralement de sa "famille". C'est en tout cas ce qu'elle a affirmé lorsque le journaliste lui a demandé de révéler son "plaisir majuscule". Même réponse pour ses "vacances de rêve" : "l'essentiel, c'est la maison de famille (...) un lieu de réunion, préservé , où toutes les générations peuvent se retrouver" a t-elle estimé.

La jolie blonde passe donc du bon temps avec les siens, et notamment avec son fils Lino et l'une des filles de son compagnon Laurent Delahousse. Car ils possèdent tous les trois une passion commune : la mode. "Je collectionne les belles baskets. D'ailleurs, c'est un marché qui (re)part en flèche, pour moi, c'est de l'art. Il y a des expos, des ventes aux enchères. Là, j'ai des Gucci que j'ai trouvées dans un dépôt-vente. il y a plus de dix ans. C'est un plaisir que je partage avec ma belle-fille et mon fils" a t-elle révélé.

Heureuse dans son couple ?

L'actrice de La Doublure a également évoqué les talents culinaires de son amoureux, Laurent Delahousse, qu'elle avait rencontré sur le plateau de France 2 alors qu'elle était venue faire la promotion du film Paris-Manhattan, dans lequel elle tenait un rôle au côté de Patrick Bruel. Cela fait plusieurs années désormais qu'elle partage sa vie avec le journaliste, auparavant en couple avec sa consoeur Florence Kieffer, avec qui il a eu deux filles : Liv-Helen et Sacha, nées en 2005 et 2008.

Alice Taglioni et Laurent Delahousse ont pour habitude de se montrer plutôt discrets sur leur vie privée, sans se refuser pour autant une publication Instagram par ci par là, de temps en temps. En 2016, ils accueillaient leur premier enfant en commun : une petite fille prénommée Swann, suivi par le petit Lino, né trois ans plus tard. Ce qui a alors donné naissance à une merveilleuse famille recomposée.