Alice Taglioni : Son compagnon Laurent Delahousse caché dans la foule, tonnerre d'applaudissements pour l'actrice

Standing ovation pour Alice Taglioni. Le lundi 27 mars 2023, la comédienne a salué la foule amassée au Théâtre Antoine du 10e arrondissement de Paris sous un tonnerre d'applaudissements. Dans le cadre de la 6e édition du Festival Parole Citoyennes, qui a lieu jusqu'au 18 avril prochain, l'actrice a offert "un seul en scène émouvant et mémorable" en présentant aux spectateurs la pièce Vel d'Hiv sur les coups de 19h. Parmi ceux venus pour l'encourager, on retrouve notamment le metteur en scène du spectacle, le drôlissime Alex Lutz, ainsi que le producteur du show, Jean-Marc Dumontet - qui est le créateur des Paroles Citoyennes - et un invité très cher au coeur de l'héroïne du jour.

Un couple discret mais inséparable

Comme on peut le constater sur les réseaux sociaux, Laurent Delahousse était effectivement présent pour sa compagne Alice Taglioni. Comment aurait-il pu rater ça ? Sur son compte Instagram, le présentateur et journaliste avait déjà assuré la promotion de la pièce de théâtre Vel d'Hiv en en dévoilant l'affiche. Le lundi 27 mars 2023, il a ainsi publié quelques images capturées pendant que sa chère et tendre était sur scène. En couple depuis l'année 2014, ces deux-là apparaissent très rarement côte-à-côte... ils semblent pourtant inséparables !