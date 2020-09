Alix (Koh-Lanta 2020) : Sa sexualité questionnée, elle répond sans détour !

Le dernier épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres, diffusé sur TF1 vendredi 25 septembre 2020, a été marqué par l'élimination d'Adrien... et la performance d'Alix sur l'épreuve des piloris, lui permettant de devenir cheffe de l'équipe jaune. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont enflammés et beaucoup se sont posé des questions sur la sexualité de l'aventurière. Pleine d'humour, la sapeur-pompier et coach sportive des Bouches-du-Rhône a éclairci la situation.

C'est sur Twitter après la diffusion de l'épisode qu'Alix a pris la parole. "La communauté LGBT, vous me faites rêver avec vos 'sit on my face challenge', je suis flattée, mais sorry, je suis hétéro", a-t-elle écrit sur le réseau social de microblogging, précisant via un hashtag qu'il s'agissait là de "la question que tout le monde se pos[ait], apparemment".