Alix (Koh-Lanta) métamorphosée : photo bluffante d'avant sa perte de poids !

Après une première participation à Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020, Alix fait son retour dans le jeu de survie de TF1. En effet, la jolie blonde est au casting de La Légende, l'édition All Stars à l'occasion du vingtième anniversaire du programme. La sportive, coach et sapeur-pompier volontaire venue du Sud de la France, affiche une nouvelle fois sa silhouette affûtée sur petit écran. Et elle peut en être fière !

Abdos en béton, jambes et bras musclés... Alix partage des photos de son corps d'athlète sur les réseaux sociaux. Dans Koh-Lanta, elle se dévoile, comme ses camarades, en tenue de sport moulant ses muscles. Il y encore quelques années, la jeune femme affichait une toute autre silhouette, bien moins musclée, plus en rondeurs. "Quand je suis arrivée en caserne, j'étais plutôt boulotte et je ne faisais pas une pompe. En cinq ans, mon physique a radicalement changé", avait-elle déclaré dans son portrait pour Koh-Lanta, Les 4 Terres alors qu'une vieille photo était diffusée à l'antenne.