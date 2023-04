Amanda Lear "n°1 du hit-parade" : la chanteuse empoche une énorme somme d'argent grâce à une marque

Le mystère, elle sait l'entretenir depuis plus de 50 ans ! Actrice et chanteuse, Amanda Lear est une femme active depuis les années 60, qui s'amuse à naviguer entre tous les milieux avec aisance et son éternel sourire. Et s'il se murmure qu'elle aurait aujourd'hui plus de 80 ans, pas question pour elle de s'arrêter, ou même de faire une pause : ses chansons continuent de se vendre par milliers... et notamment pour les marques.

L'une d'entre elles, notamment, a fait un pari gagnant, selon elle, sur l'un de ses tubes : "Chanel en a acheté les droits pour un demi-million de dollars", révèle-t-elle dans les colonnes du nouveau numéro de Télé Star à propos de Follow Me, sorti en 1978. "La nouvelle génération le découvre. C'est actuellement l'un des titres les plus recherchés sur l'application Shazam. Et je suis n°1 du hit-parade en Corée du Sud, plus de 40 ans après la sortie de l'album Sweet Revenge !"

Un demi-million de dollars dont elle devrait récupérer une bonne partie : comme toutes ses chansons, Follow Me a été écrite par Amanda Lear. La musique en avait été composée par son collaborateur de longue date Anthony Monn et a été plusieurs fois remixée depuis des dizaines d'années.

Je cherche toujours à surprendre

Une situation qui lui plait bien, elle qui avait pourtant annoncé prendre sa retraite il y a peu. Mais finalement, les projets se bousculent : "On n'arrête pas de me demander ! Mon personnage au verbe haut et qui rit de tout plait beaucoup", se réjouit-elle dans le même magazine. Ce qui lui a redonné de nouvelles idées, d'ailleurs, pour de nouvelles chansons : "Je prépare un nouvel album de titres en français. Je cherche toujours à surprendre, à innover", dévoile-t-elle, alors qu'un "biopic" est en préparation sur sa vie, qu'elle présentera les Molières le 24 avril prochain, et qu'elle jouera dans le film Maison de retraite 2.

Mais alors, où trouver, à plus de 80 ans, la force de continuer à faire le show ? Amanda Lear, le sait, c'est son mode de vie hors caméras qui l'aide : "J'ai la chance d'habiter en Provence. Je ne bois pas, je ne fume pas. C'est ce qui me permet de rester jeune". Et elle ne compte pas l'abandonner tout de suite !