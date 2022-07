Amandine Pellissard "choquée et blessée" : la maman clashée par... sa propre soeur !

Voilà déjà deux ans qu'Amandine Pellissard et sa tribu de huit enfants, composée de Léo (2006), Léna (2012), Alina (2013), Louna (2014), Adam (2016), Charles (2018), Hector (2019) et Octave (2020), se sont fait connaître dans Familles nombreuses, la vie en XXL. S'ils ont récemment pris du recul avec les tournages, leur popularité leur vaut de continuer à partager leur vie sur les réseaux sociaux. Surtout Amandine Pellissard. La maman qui rêve désespérément d'avoir un neuvième enfant est carrément devenue influenceuse. Chaque jour, elle se saisie donc de sa story Instagram pour promouvoir ses produits préférés à ses quelques 300 000 abonnés. Mais ce n'est pas tout. Amandine Pellissard se confie également volontiers sur tous les sujets possibles. Au cours du week-end, elle a justement pris le temps d'évoquer un problème très personnel, concernant sa soeur.

"Cette story me tient à coeur tant j'ai été choquée et blessée de ce que j'ai reçu hier", a-t-elle déclaré. La femme d'Alexandre a ensuite expliqué avoir été trahie et dénigrée par sa propre soeur, laquelle s'est rapprochée de Jeremstar pour la tacler. Et Amandine Pellissard en a les preuves. "Oui, c'est moi, la soeur. Bien plus belle que la pellissarde au passage", a-t-elle par exemple relayé. Forcément, la figure de la Une en a été très blessée. "Je ne comprendrai jamais la nécessité de mettre de l'énergie à descendre quelqu'un, le blesser ou encore pire... Et faire cela auprès de mon ami". Et pour elle de répéter à quel point elle était "triste et hyper déçue" par les mots de sa soeur. "Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a toujours de la malveillance alors que j'ai réussi à me construire en tant que mère, en tant que femme, alors que tout était contre moi au départ", s'est-elle désolée, elle qui a en effet traversé de lourdes épreuves, comme les abus sexuels de son oncle.

Et si elle est aujourd'hui habituée des critiques, Amandine Pellissard a toujours du mal à accepter que cela vienne de sa soeur. "Toujours dénigrer, rabaisser, ça me blesse. Il y a beaucoup de malveillance et de méchanceté gratuite. Encore quand ça vient d'inconnus, ce n'est pas grave. Mais, quand ça vient de sa propre famille, ça fait de la peine."