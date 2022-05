Amandine Petit et Adriana Karembeu en beauté, Eric Antoine déchaîné : trio de choc pour un grand évènement

La bonne humeur et le sourire étaient de mise ce lundi 2 mai à l'hôtel Brach à Paris ! En effet, en attendant la prochaine édition du festival de la télévision de Monte-Carlo, les protagonistes de l'évènement étaient réunis hier dans la capitale pour la traditionnelle conférence de presse qui annonçait la programmation.

Et ces derniers ne nous ont pas déçus puisqu'ils ont tous affiché une mine rayonnante sur le rooftop du prestigieux hôtel parisien. La reine de beauté Amandine Petit et le célèbre mannequin Adriana Karembeu étaient absolument sublimes, dans des styles très différents. La première avait opté pour une chic robe brillante et grise, tandis que la maman de Nina arborait un look plus décontracté entièrement noir avec un jean slim et une chemise, le tout porté avec une paire de basket. Le trublion de la soirée était sans conteste Eric Antoine. Le magicien n'a pas manqué d'humour et de légèreté puisque, dans sa veste rouge pétant, il a pris un malin plaisir à poser dans, littéralement, toutes les positions. L'acteur serbe vu dans La casa de papel, Darko Peric, était également du rendez-vous, tout comme Laurent Puons, le vice-président délégué et Cécile Menoni, directrice exécutive du Festival de Télévision de Monte-Carlo (voir diaporama).

La conférence de presse a notamment permis de dévoiler que le président d'honneur de cette 61e édition ne sera autre que le Prince Albert lui-même. Amandine Petit et Eric Antoine seront quant à eux les maîtres de la cérémonie des Nymphes d'Or lors de la clôture. Ils auront la lourde tâche de présenter les lauréats et les temps forts du Festival qui n'annonce exceptionnel sur la scène de la Salle des Princes. Darko Peric a été nommé membre du Jury Fiction aux côtés de l'acteur et producteur américain Neal McDonough désigné président du jury.

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo, du 17 au 21 juin 2022.