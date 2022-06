Amber Heard fait de surprenantes révélations sur Johnny Depp !

Le mercredi 1er juin s'est achevé l'interminable procès qui a opposé Amber Heard à son ex-mari Johnny Depp. Après six semaines de confrontation depuis le 11 avril 2022, Johnny Depp est sorti vainqueur de ce procès. Accusée d'avoir diffamé son ex-mari, Amber Heard a été condamnée à une peine de 15 millions de dollars mais ramenée à 10,35 millions de dollars grâce à une loi locale qui plafonne les dommages et intérêts punitifs. Tandis que Johnny Depp n'a été condamné qu'à verser 2 millions de dollars à son ex-femme.

Deux semaines après le verdict, comment Amber Heard vit-elle l'après procès ? L'actrice a accordé une interview exclusive ce mercredi 15 juin à la chaîne américaine NBC dans l'émission Today présentée par la journaliste américaine Savannah Guthrie. Elle est revenue sur le procès et sur les sentiments qu'elle éprouve toujours pour Johnny Depp.

"Je l'aime de tout mon coeur"

Dans l'émission qui sera diffusée en intégralité ce vendredi 17 juin à la NBC dans l'émission Dateline, Amber Heard a répondu sans filtre à la question de la journaliste Savannah Guthrie : est-elle toujours amoureuse de Johnny Depp malgré ses lourdes accusations contre lui ? "Je l'aime. Je l'aime de tout mon coeur, a alors lancé l'actrice. J'ai fait de mon mieux pour qu'une relation dysfonctionnelle marche. Je n'ai aucun ressentiment ni malveillance à son égard. Je sais que ça peut paraître difficile à comprendre si vous n'avez jamais aimé quelqu'un", a-t-elle confié tout en avouant avoir "des regrets" sur ce qui s'est passé avec son ex-époux. Dans cette interview, l'actrice d'Aquaman est également revenue sur les menaces et les critiques subies sur les réseaux sociaux : "Je me fiche de ce que l'on pense de moi ou des jugements que l'on peut avoir sur ce qui s'est passé dans l'intimité de ma propre maison et dans mon mariage, derrière des portes closes."

Dorénavant, Amber Heard, qui est désormais célibataire, veut se consacrer à sa vie de "maman à plein temps" avec sa fille de 1 an, Oonagh Paige.