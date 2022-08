Amel Bent canon dans une robe transparente en Suisse : elle retrouve un célèbre rappeur

Ce dimanche 21 août, Amel Bent a retenu toute l'attention grâce à sa tenue à l'occasion de sa venue en Suisse pour le Venoge Festival. La chanteuse de 37 ans, maman de quatre enfants dont un fils de quatre mois, a choisi de porter une robe moulante en maille ouverte colorée de la marque Daily Paper (prix estimé à 149,95 euros). Entre ses larges mailles faites au crochet, son encolure américaine et ses nuances solaires, cette robe allie parfaitement été et sensualité. Sans oublier ce détail qui a son importance : une fente remontant jusqu'en haut de la cuisse, ce qui permet à la coach de The Voice d'allonger sa silhouette et de mettre en valeur ses jambes.

L'avantage d'une tenue pareille, à savoir transparente, c'est de pouvoir dévoiler les sous-vêtements qui se cachent en dessous. Ainsi, la compagne de Patrick Antonelli a décidé de porter soutien-gorge triangle noir. Un choix plutôt sobre mais largement suffisant pour rendre le look de la chanteuse encore plus stylé qu'il ne l'était déjà. Pour couronner le tout, elle portait un collier ras-de-cou à strass complété par une jolie paire de boucles d'oreilles. Sans oublier son make-up et sa coiffure impeccables.

Un goût pour la mode prononcé

Ce look d'enfer, l'interprète de Ma philosophie l'a exposé à ses abonnés sur son compte Instagram en postant quatre photos, dont une en compagnie du chanteur Hatik, qu'elle a retrouvé sur scène pour chanter leur tube 1,2,3. "Wow trop belle", "Cette robe est à tomber", "La classe à l'état pur", "Ah la robe elle est trop Caliente" pouvait-on lire dans les commentaires.