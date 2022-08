Amel Bent maman : son fils de 4 mois pris d'un fou rire, doux moment en vidéo

Le clan d'Amel Bent est ce que la chanteuse a de plus cher. Particulièrement depuis qu'il s'est agrandi avec la naissance de son troisième enfant en avril dernier, un petit garçon prénommé Zayn. Si la belle brune a été privée de son compagnon Patrick Antonelli juste après l'accouchement en raison de son incarcération, le bonheur a de nouveau frappé à sa porte après sa libération.

Amel Bent n'est désormais plus seule depuis que papa est de retour à la maison. Un soulagement pour celle qui devait donc gérer, en plus de sa carrière, sa vie de maman solo de trois enfants : "Le premier mois, ça a été un peu énervé ! J'avais oublié comment les bébés criaient beaucoup. j'avais du mal à me concentrer, j'ai eu des moments spéciaux, surtout le matin ! [...] J'ai eu des petits rushs où je me retrouvais à coiffer ma fille avec une main, à donner le biberon à mon fils avec l'autre..." L'artiste de 37 ans peut enfin souffler et profiter des gazouillis de son petit dernier, en pleine forme à tout juste quatre mois !

Dans sa story Instagram, Amel Bent a dévoilé un tendre moment en vidéo (voir diaporama) vécu avec Zayn. Le bébé, dont le visage est soigneusement caché par un coeur blanc, rit aux éclats en entendant les sons étranges produits par sa célèbre maman : "Déjà 4 mois de love, de lait et de rire mon bébé Z" écrit-elle sur le post. Si son fils se marre comme jamais, Amel Bent est quant à elle plus qu'amusée de voir son fils dans une telle situation. Il y a de quoi : Zayn est si mignon.

Le visage du bébé n'a peut-être pas encore été dévoilé (et il ne le sera sûrement jamais) mais Amel Bent ne rechigne pas à partager des instants de leur quotidien en famille depuis sa naissance. Pour l'arrivée de bébé n°3, l'interprète de Lossa avait publié un cliché de son fils tout juste né, dévoilant au passage ses toutes petites mains. Il y a quelques semaines, après un concert, l'artiste avait retrouvé son fils looké comme jamais : en tenue de basketteur, le petit garçon avait fait fondre d'amour sa maman, déjà gaga, et les internautes. Ces derniers n'attendent d'ailleurs déjà qu'une chose : les prochaines nouvelles de Zayn.