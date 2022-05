Amel Bent très remarquée en robe moulante à paillettes : son look onéreux décrypté

La maternité lui va si bien. Amel Bent, devenue récemment maman pour la troisième fois, cette fois-ci d'un petit garçon, également fruit de ses amours avec l'homme d'affaires Patrick Antonelli, affiche une féminité et une force qui ne laissent personne insensible. Et si certains aigris grossophobes ont décidé de l'attaquer, la chanteuse de 36 ans n'est pas décidée à se laisser faire. Sur Instagram, la coach de The Voice n'a pas manqué de leur répondre. "À toi grossophobe, ce n'est pas à nous de cacher nos corps, mais à toi de t'habituer à les voir tels qu'ils sont", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle arborant la superbe tenue portée lors de la demi-finale du télé-crochet, ce samedi 14 mai 2022. Mais au fait, c'était quoi cette robe pailletée qui a fait sensation ?

Pour cette demi-finale, Amel Bent a opté pour une superbe création Louis Vuitton. Dans cette magnifique robe moulante dorée et pailletée, une pièce à plusieurs milliers d'euros, l'artiste et maman d'Hana, Sofia et d'un petit garçon dont on ignore encore le prénom a fait le show. Une maison à laquelle elle fait souvent confiance, comme en décembre 2020, où l'interprète de 1,2,3 avait marqué les esprits de ses fans dans une robe blanche Louis Vuitton. Un point commun avec Brigitte Macron puisque la première dame est également une inconditionnelle du travail de Nicolas Ghesquière. Et si certains rares haineux ont décidé de critiquer le choix vestimentaire de la chanteuse, la grande majorité a souligné son sans faute le côté hypnotique que la robe lui a conféré.