Amel Bent maman : déjà de retour sur scène, elle impressionne en robe moulante malgré les épreuves

Son retour était plus qu'attendu par ses admirateurs : Amel Bent est remontée sur scène ce jeudi pour un concert exceptionnel organisé au Zenith de Strasbourg. Devant un public constitué de fans conquis, elle a interprété plusieurs chansons, dont Ma Philosophie, son premier titre sorti en 2005. Souriante, comme toujours, elle était radieuse dans une robe jaune très moulante, au décolleté plongeant.

D'ailleurs, même si elle n'a pas encore perdu toutes ses formes de jeune maman, elle semble les assumer parfaitement ! Il faut dire que son dernier accouchement s'est déroulé il y a très peu de temps : son troisième enfant, un petit garçon, est né le 4 avril 2022 et doit lui prendre pas mal d'énergie. Tout comme ses deux grandes soeurs, d'ailleurs, les adorables Sofia et Hana, respectivement âgées de 6 et 4 ans et demi.

Trois enfants qu'elle aime plus que tout mais dont elle va s'occuper seule pendant plus d'un an : son compagnon, Patrick Antonelli a été incarcéré au début de la semaine pour quinze mois de prison. Accusé de fraude au permis de conduire, celui-ci a en effet été condamné en mars mais sa peine avait été repoussée en attendant la naissance de son bébé.

Une épreuve difficile pour la chanteuse, qui a également dû gérer l'hospitalisation de son bébé pendant quelques jours en raison d'une bronchiolite sévère. Heureusement, elle semble garder le sourire, sûrement très entourée par ses amis, notamment Slimane et Vitaa, eux aussi devenus parents récemment (ils ont chacun eu une petite fille, Esmeralda pour Slimane et Noa pour son amie).

Mais une fois sur scène, pas question pour elle de laisser paraître la moindre marque de fatigue : comme toujours la chanteuse a tout donné, sourire aux lèvres et a impressionné ses fans, ravis de la retrouver en direct. En effet, si elle est présente dans l'émission The Voice tous les samedis en compagnie de Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny, c'est la première fois qu'elle revenait après son accouchement : tous les épisodes du télé-crochet ont pour le moment été enregistrés en février... alors qu'elle était encore enceinte !