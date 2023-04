Amel Bent en cuissardes et mini robe moulante dans The Voice, un look coûteux qui a fait son effet

Au cours de cette même émission, Amel Bent a également été spectatrice d'une grande première dans l'émission The Voice. Lors d'une Battle qui confrontait deux Talents de Zazie, Prichia et Méa ont refusé d'être séparées au moment de l'élimination et ont annoncé leur volonté de former un duo. Une exception dans l'histoire de The Voice qui a étonné les jurés Bigflo et Oli, Zazie, Vianney mais aussi l'animateur Nikos Aliagas.

Récemment, la chanteuse de 37 ans a également fait une énorme erreur au moment des auditions à l'aveugle. Le 1er avril 2023, elle avait buzzé trop tard après la prestation de Yohan, un Corse de 33 ans, venu interpréter le titre Hosanna In Excelsi de Jacques Culioli. Alors qu'elle était persuadée d'avoir appuyé à temps, le candidat avait malheureusement été éliminé alors qu'elle le souhaitait dans son équipe. Une bourde dont s'est longtemps excusée la jolie brune, navrée pour le jeune homme.