Amel Bent gaga de son fils Zayn : câlin dansant et peau à peau trop beau pour le duo

Entre Amel Bent et ses trois enfants, Sofia, 6 ans, Hana, 4 ans et le petit dernier, Zayn, trois mois, les liens sont fusionnels. Chaque moment que peut passer la coach de The Voice avec ses bambins est bon à prendre, même si cela demande une sacrée organisation. Si Amel Bent a pu compter sur la présence de Patrick Antonelli, le papa, lors de son accouchement en avril dernier, l'homme d'affaires a été incarcéré dans la foulée pour purger une peine de prison. La jeune maman s'est donc retrouvée seule à gérer ses enfants, la maison et sa carrière d'artiste. Mais cette période est désormais révolue.

Amel Bent a retrouvé son homme et savoure les joies d'une vie de famille pleine de bonheur avec sa moitié et les fruits de leur amour. Surtout avec le petit Zayn, qui grandit à une vitesse folle. Ce lundi 25 juillet en story sur son compte Instagram (voir diaporama), l'artiste, qui revenait d'une date dans les Côtes d'Armor, s'est ruée vers son fils pour lui faire d'énormes câlins. Plus qu'heureuse de le retrouver, la maman a même dansé avec lui. Bébé fermement maintenu contre elle, Amel Bent a entamé des petits pas trop mignons qu'elle a partagés avec ses abonnés.

Amel Bent a décidément tous les talents. La jeune maman, découverte dans Nouvelle Star, est non seulement une excellente chanteuse et une coach en or pour d'autres talents mais elle est aussi une super danseuse. Les fans ont pu le constater dans Danse avec les stars lors de sa participation, dans le clip de son dernier titre, Lossa, et donc durant ses retrouvailles avec le petit Zayn.

La famille semble avoir trouvé son rythme. Maman solo de trois enfants au départ, Amel Bent n'avait d'autre choix que d'assurer, tâche loin d'être de tout repos : "Le premier mois, ça a été un peu énervé ! J'avais oublié comment les bébés criaient beaucoup. J'avais du mal à me concentrer, j'ai eu des moments spéciaux, surtout le matin, confiait-elle lors d'un live sur Instagram. J'ai eu des petits rushs où je me retrouvais à coiffer ma fille avec une main, à donner le biberon à mon fils avec l'autre..." Des moments difficiles désormais derrière elle !