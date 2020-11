Amel Bent, "les larmes aux yeux" : "Je détestais chaque parcelle de mon corps"

Amel Bent a toujours été extrêmement honnête avec ses fans lorsqu'il s'agit de son poids. On se souvient qu'à l'été 2018, elle avait répondu à une admiratrice sur Instagram, qui s'inquiétait pour sa santé après une importante perte de poids. "Ma première grosse perte de poids a été involontaire puisque je me suis simplement sous-alimentée face à un problème perso qui m'a radicalement coupé l'appétit après ma première grossesse (-17 kg en 4 mois). Ensuite, j'ai repris un peu de poids (6-7 kg), puis tout reperdu après ma deuxième grossesse. Aujourd'hui, je suis stable car je mange très sain (grâce à ce que je cuisine pour mes filles) et j'ai arrêté soda, fast-food, pain et fromage. Du coup, ça bouge plus. Pas de sleeve, ni régime draconien, mais presque aucun excès, et sûrement un changement hormonal en vieillissant et avec les grossesses. Voilà, c'est pas miraculeux et peut-être juste propre à moi mais, en tous cas, je me sens mieux, je prends plus de plaisir avec les fringues mais je reste toujours un peu complexée malgré tout. Il faut du temps et du recul pour pouvoir s'accepter vraiment ronde ou pas", avait expliqué la chanteuse à l'époque. Une telle franchise est toujours bonne à lire.