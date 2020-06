Andre Royo (The Wire) et Jane Choi divorcent après vingt-deux ans de mariage

C'est la fin d'une très longue histoire. Andre Royo, que l'on connaît principalement pour son rôle dans la série HBO The Wire – il a incarné Reginald "Bubbles" Cousins pendant cinq saisons, de 2002 à 2008 –, est de retour dans le monde merveilleux des célibataires. Il était marié depuis vingt-deux ans, mais son épouse Jane Choi a hélas décidé de poursuivre l'aventure sans lui. Selon les informations du site américain TMZ, elle aurait rempli les papiers nécessaires et les aurait déposés auprès de la cour supérieure du comté de Los Angeles.

Comme beaucoup de personnes demandant le divorce en Amérique, Jane Choi a évoqué des "différends insurmontables" sans plus de détails. En réalité, leur séparation serait effective depuis le 5 décembre 2019. Ils s'étaient unis le 21 novembre 1997. Et il semblerait que les deux ex conservent des relations plutôt cordiales. En fait, rien ne semble rendre la rupture plus tumultueuse qu'elle ne devrait l'être. Andre Royo et son épouse ont eu une fille ensemble, mais elle est déjà majeure et indépendante. Jane Choi n'a donc demandé aucune pension alimentaire.

Pas de nouvelles depuis 2019

Le comédien de 51 ans est un peu moins actif ces dernières années. Outre son rôle récurrent dans The Wire, on l'a vu passer une tête dans Les Experts : Miami et Manhattan, dans New York, unité spéciale, Heroes ou encore Esprits criminels. Depuis 2015, il interprète Thirsty Rawlings dans les épisodes de la série Empire – bien que son personnage apparaisse de moins en moins. Au cinéma, on l'a vu récemment dans My Beautiful Boy auprès de Steve Carell et de Timothée Chalamet en 2018 ainsi qu'à l'affiche du film Prospect de Zeek Earl et Christopher Caldwell. Pour tous les acteurs, bien sûr, l'année 2020 a été compliquée. Espérons que le déconfinement lui sera un peu plus favorable...