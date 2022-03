Anne-Elisabeth Lemoine attaquée par un invité dans C à Vous, sa réponse est sans détour

C'est sur les chapeaux de roues que la seconde partie de C à Vous a commencé ce jeudi 24 mars. Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs ont accueilli Jérôme Commandeur sur le plateau pour la promotion de son spectacle Toujours en douceur. Et autant dire que l'humoriste était très en forme et d'humeur taquine. Après qu'une séquence parodique de lui avec Oprah Winfrey a été dévoilée dans l'émission, l'artiste de 45 ans a souligné qu'en France, la qualité de certains entretiens, pour ne pas dire tous et surtout celui qu'il était en train de vivre avec Anne-Elisabeth Lemoine, laissait à désirer : "On n'a pas ce niveau-là d'intervieweurs en France donc moi, je préfère aller de l'autre côté de l'Atlantique ! C'est quand même des questions de... Je trouve toujours qu'en France on est toujours un peu... Aux États-Unis, c'est plus puissant tu vois".

Pas besoin de mots à ce moment-là pour traduire les sentiments d'Anne-Elisabeth Lemoine, son visage l'a fait pour elle. La mine déconfite, mi-amusée, mi-sérieuse, l'animatrice ne s'est pas fait prier pour répondre du tac-o-tac à la petite pique de son invité. Elle n'y est d'ailleurs pas allée de main morte, prenant la défense de tous les journalistes de France face aux propos de Jérôme Commandeur : "Mais nous, tu vois, quand on reçoit des acteurs américains, on se dit qu'ils sont tellement plus pro, tellement plus généreux et tellement plus drôles que les acteurs et les humoristes français... C'est marrant hein ? On pense exactement la même chose !"

Fidèle à lui-même et à son second degré légendaire, Jérôme Commandeur ne lui en n'a pas tenu rigueur. Il a même continué dans son délire avec Oprah Winfrey, affirmant que c'était une "vieille copine" qui l'avait presque suppliée pour décrocher une interview avec lui. Monsieur a quand même "pris conseil auprès de Meghan Markle et Harry" : "Ils m'ont dit 'Vas-y, vas-y ! C'est une toile cirée, tu n'as rien à craindre !" Une sortie qui a fait son petit effet sur Anne-Elisabeth Lemoine, hilare en écoutant Jérôme Commandeur. De quoi détendre l'ambiance légèrement piquante du début d'émission !