Anne Hathaway : Sa robe en montre beaucoup, Jared Leto est stupéfait !

Dans WeCrashed, Anne Hathaway interprète le rôle de Rebekah Neumann, la femme d'Adam. En réalité, elle est l'heureuse épouse d'un autre Adam, Adam Shulman. Ils se sont unis en 2012 à Big Sur, en Californie et fêteront, le 29 septembre prochain, leurs noces d'étain, correspondant à 10 ans de mariage.

Anne et Adam sont parents de deux garçons, Jonathan et Jack, âgés de 5 et 2 ans. Avant de rencontrer Adam Shulman, l'ex-stagiaire du film Le Diable s'habille en Prada était en couple avec un certain Raffaello Follieri. Leur romance a duré quatre ans et pris fin en 2008, année des débuts des déboires judiciaires de l'entrepreneur italien.

Raffaello avait été arrêté par la police, accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Il avait prétendu avoir du pouvoir au Vatican et joué de cette influence pour acheter des terrains à prix cassés aux États-Unis. L'escroquerie totale était estimée à 3,6 millions de dollars. La justice américaine l'avait condamné à 4 ans et demi de prison, puis sommé de quitter le territoire.