Anne Hidalgo hilare au milieu des vignes entourée de Jul et Keren Ann

Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Depuis l'annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, Anne Hidalgo a le plus grand mal à incarner celle capable de faire gagner la gauche, se faisant pour l'heure dépasser par Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise) et parfois Yannick Jadot (EELV) dans les sondages. Qu'à cela ne tienne, la candidate pas encore officielle du Parti Socialiste ne se laisse pas abattre.

Ce samedi 9 octobre 2021, c'est une Anne Hidalgo large sourire aux lèvres sous le soleil parisien que l'on a pu retrouver dans les vignes du quartier de Montmartre dans le 18e arrondissement. Elle assistait aux célèbres fêtes des vendanges en compagnie de la chanteuse Keren Ann et du dessinateur Jul - qui partage son pseudo avec le rappeur marseillais - qui avaient été choisis comme marraine et parrain de l'évènement. A leurs côtés, on pouvait aussi noter la présence d'Eric Lejoindre (maire du 18e), d'Alain Coquard (Président de la République de Montmartre) ou encore de Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris, qui s'est récemment montré excédé par Eric Zemmour et l'omniprésence de celui-ci dans les médias. Laura Druot (Miss Montmartre 2021) a également pris la pose entre deux grappes de raisins.

L'évènement, annulé l'an dernier pour cause de pandémie de coronavirus, a donc offert à Anne Hidalgo une bulle de décompression alors que la pression est grande sur ses épaules pour réussir à susciter de l'engouement autour de sa candidature. Celle qui a été réélue maire de Paris en juin dernier face à Rachida Dati espère bien représenter son clan à la présidentielle pour déloger Emmanuel Macron de l'Elysée. Si le pari n'est pas gagné d'avance, elle sait qu'elle peut mener le combat soutenue par son mari Jean-Marc Germain, qui sera là pour elle dans les bons comme les mauvais moments de la campagne.