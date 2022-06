Anne Hidalgo : Son fils Arthur poste une photo choquante le jour des élections

Avec ce tweet, Arthur Germain montre qu'il ne soutient pas la position de sa mère. L'ex-candidate socialiste à la présidentielle a en effet appelé à voter sur Twitter pour Olivia Polski, Martine Rosset et Lamia El Aaraje "pour faire gagner la gauche et l'écologie à l'Assemblée Nationale". Toutefois, le garçon qui a traversé la Seine à la nage ne milite pas pour autant pour la NUPES.

Une décision radicale qui lui vaut de nombreuses critiques par des tweetos qui ne lui pardonnent pas son lien filial avec sa mère. "Quand on a 3 fois plus de réponses que de like, on a raté une occasion de se taire...", lui écrit l'un d'entre eux. Des attaques auxquelles il commence à être habitué. Quand il a décidé de révéler publiquement ne pas avoir voté pour sa mère au premier tour des présidentielles, il avait été accusé d'avoir humilié sa mère Anne Hidalgo, qui a fait un score très bas lors des élections. Il s'en était expliqué sur le plateau de Touche pas à mon poste, tenant de faire comprendre que s'il était "le fils de" et qu'il aimait profondément sa maman, il estimait avoir le droit de se distinguer d'elle sur le plan politique.