Armie Hammer, possédé par le diable ? Aveux déconcertants de son ex

Effectivement, Paige Lorenze dévoilera un lourd secret dans The Dr. Oz Show. Interrogée sur la connaissance des agissements d'Armie Hammer par sa famille et son entourage, la jolie blonde a évoqué la maman de l'acteur : "Elle m'a littéralement dit des trucs du style, 'il a des comportements démoniaques, le diable a essayé de le prendre', des trucs dans le genre. Je n'ai pas été éduquée dans une famille très religieuse, donc tout ça me paraissait très lointain, mais j'ai eu le sentiment qu'elle savait qu'il avait un côté très très sombre."

En juillet dernier, Armie a lui même tweeté (puis supprimé) un fait déconcertant : "J'ai été réveillé vers 5h du matin par ma mère qui me versait de l'huile sur la tête et priait très bruyamment en langues (...) pour faire sortir les démons hors de moi."

Armie Hammer et Paige Lorenze ont commencé à se fréquenter l'été dernier, peu après l'annonce du divorce du comédien. Paige s'était déjà confiée au tabloïd The Sun et avait expliqué : "Il m'a dit qu'il avait des mannequins dans la cave de sa maison, où Elizabeth [Chambers, son ex-épouse, avec qui il a deux enfants, NDLR] et lui vivaient, pour s'entraîner à attacher avec des cordes. Ça m'a fait flipper. C'était vraiment étrange. Je n'ai jamais rien entendu de tel auparavant... Je crois que le fait que je sois plus jeune lui plaisait. Il me faisait toujours porter de la lingerie et m'attachait. J'étais en quelque sorte d'accord et je laissais faire, j'essayais seulement de lui faire plaisir". Il disait des choses du style : 'Je veux t'arracher un morceau de peau et le manger', il me mordait très fort. Parfois, ça m'arrachait la peau.'"

Armie Hammer lui aurait également gravé la première lettre de son prénom sur l'aine, à même la peau.