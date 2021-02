Armie Hammer, cannibale ? Nouveau témoignage d'une ex, qui montre une blessure

Armie Hammer n'a pour l'instant pas été inquiété par la justice. L'industrie du cinéma, en revanche, l'écarte progressivement. Le comédien de 34 ans a perdu plusieurs rôles et notamment refusé un film qu'il devait tourner avec Jennifer Lopez en République Dominicaine. Son agence, la très influente Endeavor, anciennement connue sous le nom WME, a annoncé qu'elle cessait de le représenter.

Le scandale est parti d'un compte Instagram intitulé @houseofeffie et appartenant à une ex-partenaire d'Armie Hammer. Elle a publié le contenu de conversations du héros du film Call Me By Your Name, qui exprimait ses désirs de viols, d'esclavage sexuel et de cannibalisme. "Te marquer, te tatouer, te raser la tête et garder tes cheveux avec moi. Te couper un bout de peau et te demander de le cuisiner pour moi... Te dire de t'ouvrir les veines et utiliser le sang comme lubrifiant pour (sic) du sexe anal", a-t-il par exemple envoyé à une femme. À une autre, il aurait confié son envie de la voir s'ouvrir les veines.

Plus récemment, des internautes l'ont soupçonné d'être impliqué dans la disparition de trois femmes, près d'un chantier sur lequel Armie Hammer travaillait. Des restes humains y ont été découverts. La police ne semblait toutefois pas le considérer comme un suspect.