Arnaud Montebourg papa : photo complice de ses filles Adèle, 19 ans, et Jeanne, 6 ans

Adèle Montebourg vient de fêter ses 19 ans et a passé de belles journées d'été, notamment en Bourgogne dans ce champ de tournesols où on l'a prise en photo avec sa petite soeur Jeanne. Cette dernière est âgée de près de 6 ans sur le cliché publié et a dû faire, depuis, sa rentrée en CP. Si la fillette semble ravie d'être sur les épaules de son aînée, ses premiers mois de vie n'ont pas été évidents. En effet, sa mère Aurélie Filippetti a accouché à seulement cinq mois et demi de grossesse et pesait à peine plus d'un kilo. A propos de sa naissance, Arnaud Montebourg avait confié à L'Express : "On a eu une grande inquiétude. Cela conduit à beaucoup de retenue. J'ai eu quatre mois de tergiversations profondes." Des mois difficiles qui semblent désormais et heureusement appartenir au passé.

Sa grande soeur Adèle Montebourg utilise son compte Instagram pour partager avec ses abonnées de jolis moments mais également son actualité professionnelle. La jeune femme a décidé de se lancer sur la voie de la comédie, qu'elle avait déjà exploré dès l'adolescence puisqu'elle a suivi le Cours Florent "ados". Visage de l'agence artistique Rush, elle a déjà tourné pour Bertrand Bonello dans Zombi Child et elle a terminé au printemps dernier le tournage des Indociles sous la direction de Jean-Marc Barr et Pascal Arnold.