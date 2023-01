Audrey Lamy lasse de Paris ? Son besoin de s'éloigner avec mari et enfants

Le bagout en jogging d'Audrey Lamy dans la comédie Tout ce qui brille qui lui a valu une nomination aux César en tant que meilleur espoir féminin. C'était en 2011 et douze ans plus tard, ce 19 janvier 2023 qui marque ses 42 ans, force est de constater que le talent de la comédienne n'a fait que se confirmer. Parallèlement sa carrière, la petite soeur d'Alexandra a également fondé une belle famille avec son amoureux Thomas Sabatier, père de ses deux enfants. Un doux foyer qu'elle mettrait bien au vert, loin du stress de la capitale si l'on en croit ses propos en interview.

De nature angoissée, voire une "boule de stress", Audrey Lamy peut compter sur le tempérament et l'amour de Thomas Sabatier, père de leurs deux enfants, Léo né en 2016 puis une petite fille dont le prénom n'a pas été révélé et qui est arrivée en août 2021. Dans Psychologies magazine en 2019, elle développait cette question, elle qui a peur de "passer à côté de ce qu'il y a de mieux".

Quelle solution pour décompresser ? En quittant la capitale de plus en plus souvent. Audrey Lamy évoquait "l'intérêt de courir dans les prés, construire des cabanes et passer des journées entières dehors". "C'est pour profiter de cela que l'on descend très souvent en famille dans le Sud. Mon est mari est aussi du Sud, on veut que notre fils connaisse cette vie-là", ajoutait la comédienne qui est née et a grandi à Alès dans le Gard.

Ces stars qui ont franchi le cap

Celle qui joue avec son aînée et sa nièce Chloé Jouannet dans Killer Coaster (Amazon Prime) n'est pas la seule personnalité à vouloir s'éloigner de la capitale française pour mieux vivre. Cécile de France habite en Belgique en famille, Edouard Baer essaie, non sans mal, d'aimer à nouveau Paris, Mathilde Seigner s'est installée dans le Sud et Pierre Niney a transporté sa bien-aimée Natasha Andrews et leurs deux filles à la campagne. Des décisions de vie qui doivent certainement résonner avec les sentiments d'Audrey Lamy...