Aurélie Pons : Un an après la mort brutale de son papa, elle partage des photos bouleversantes

Les images de cette touchante réunion de famille ont été postées sur Instagram, ainsi que plusieurs souvenirs (voir diaporama), récoltant au passage de nombreux commentaires de soutien en cette période compliquée pour toutes : "Il est toujours avec toi même de loin", "Il restera toujours dans ton coeur", "Extrêmement touchant", "Courage Aurélie, tu es forte et courageuse. Je suis sûr qu'il est très fier de toi et de la merveilleuse personne que tu es. Il veille sur toi et il le fera toujours. Tu es un exemple de force et de courage."

Depuis le départ de leur père, Aurélie et ses soeurs se serrent les coudes. Elles peuvent aussi compter sur le soutien de leur maman. Aurélie Pons l'avait en tout cas confirmé dans une interview pour Le Parisien : "Depuis le drame, je suis encore plus soudée avec ma mère et mes soeurs. Ce sont elles qui m'ont portée aussi loin. Leur soutien a été essentiel à ma progression, à mon engagement." Nul doute qu'en voyant une telle unité entre les femmes de sa vie, papa doit être plus que fier.