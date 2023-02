Beatrice Borromeo : Apparition à Monaco avec Pierre et en famille, dans une jupe très originale

C'est l'un des atouts charmes de la famille princière de Monaco : la discrète Beatrice Borromeo a fait une apparition remarquée ce jeudi soir sur le Rocher pour l'avant-première du film Les gardiennes de la planète réalisé par Jean-Albert Lièvre et racontant la vie des baleines aux quatre coins du monde pour sensibiliser à l'écologie.

Vêtue d'un manteau noir, elle portait également une jupe longue au motif écossais plutôt inattendu mais qui lui donnait un style très original. On adore ! Il faut dire que la jeune femme est une grande fan de mode : souvent présente lors des défilés, elle est devenue il y a peu une des ambassadrices Dior et multiplie les shootings.

Un engagement qu'elle partage notamment avec sa belle-mère et ses belles-soeurs. Caroline de Monaco, en effet, était une grande amie de Karl Lagerfeld et n'a pas beaucoup manqué de défilés de la maison Chanel. Un lien qu'elle a transmis à sa fille Charlotte, ambassadrice de la marque désormais et qui portait d'ailleurs pour cette avant-première une veste en cuir signée Chanel et un pantalon noir associé.

Il faut respecter cela

Tatiana Santo Domingo, la femme d'Andréa Casiraghi, est encore plus discrète mais il n'est pas rare de la voir assise au front row d'un défilé. L'an dernier, alors que Chanel avait organisé l'un de ses shows sur le Rocher, elle y avait même emmené sa fille India (7 ans), la seule fillette de cette génération (elle a deux frères, Sacha, 9 ans et Maximilian, 4 ans, et quatre cousins, Raphaël, 9 ans, Balthazar, 4 ans, Stefano, 5 ans et Francesco, 4 ans).

Ces deux derniers sont d'ailleurs issus du mariage entre Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo et encore très rares en public, n'apparaissant que lors d'événements bien spécifiques. Une discrétion que le fils cadet de Caroline de Monaco avait assumée très simplement : "Je comprends que les gens puissent être curieux de ma famille mais il ne faut pas empiéter sur la vie privée, avait-il rappelé à Boat International. Mon intimité et celle de mon cercle proche ne regardent que nous, il faut respecter cela."

Décrit tout de même comme un "papa clown" par sa femme, il donnerait tout son temps pour ses bambins et on le comprend : en effet, il n'a lui-même quasiment jamais connu son père, Stefano Casiraghi, mort dans un accident de off-shore alors qu'il n'avait que trois ans.