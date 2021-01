Benjamin Castaldi victime d'un accident : il révèle pourquoi il porte des bandages

Mercredi 20 janvier 2021, Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro de Touche pas à mon poste, sur C8. Isabelle Morini-Bosc, Jean-Michel Maire, Bernard Montiel, Géraldine Maillet ou encore Benjamin Castaldi étaient de la partie. D'ailleurs, l'ancien animateur de Secret Story a surpris ses camarades en débarquant sur le plateau avec un bandage au poignet droit et un pansement sur la main gauche. Face aux interrogations de Cyril Hanouna, il s'est expliqué.

Accident domestique pour Benjamin Castaldi ! "J'ai voulu faire des frites avec ma femme, et il faut faire attention. J'avais une friteuse qui était donc posée sur le feu. J'ai pris la friteuse et je l'ai posée violemment. L'huile a touché mes poignets et je me suis brûlé au deuxième degré", explique alors l'amoureux d'Aurore Aleman.

Alors qu'il regrette que Cyril Hanouna "s'en foute totalement", le papa de Julien 24 ans), Simon (20 ans), Enzo (16 ans) et Gabriel (bientôt 5 mois) peut compter sur le soutien et les conseils de Fabienne Carat, invitée de Touche pas à mon poste avant la diffusion de la centième de Recherche appartement ou maison (M6) où Stéphane Plaza l'aide à trouver la perle rare pour elle, sa soeur Carole, le mari et la fille de cette dernière. "Je me suis brûlée il n'y a pas longtemps avec la vapeur d'une bouilloire, mais très très fort, j'ai encore la cicatrice. Ce qui m'a sauvé, c'est l'huile de coco. C'est bon à savoir", lance la comédienne. Pour Benjamin Castaldi, il n'y a plus qu'à !

Ce n'est pas la première fois que le chroniqueur de 50 ans se blesse. Par le passé, il a même souffert en direct dans Touche pas à mon poste. En effet, en avril 2018, lors de l'émission célébrant le huitième anniversaire de TPMP, a été victime d'une vilaine chute et avait dû foncer aux urgences, quittant ainsi le plateau. Plus tard dans la soirée, Benjamin Castaldi avait donné de ses nouvelles à ses followers sur les réseaux sociaux. "Merci pour vos messages les amis. Plus de peur que de mal", avait-il indiqué en légende d'une photo de lui, le bras droit en écharpe à la sortie d'un établissement hospitalier.