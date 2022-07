Beyoncé presque nue pour la cover de son dernier album, elle se livre

Beyonce n'a pas pour habitude de faire les choses à moitié. Elle l'a encore prouvé cette semaine au moment de révéler la cover de son prochain album Renaissance qui sortira le 29 juillet prochain et qui symbolisera son grand retour sur la scène musicale depuis son dernier projet en 2016. L'interprète de Single Ladies a été photographiée assise sur un cheval céleste holographique, avec une fine matière argentée couvrant ses parties intimes et ses longs cheveux blonds bouclés. Un design imaginé par le styliste Marni Senofonte qui a l'habitude de collaborer avec la chanteuse de 40 ans, mais aussi avec le clan Kardashian. La pièce lui servant de bikini est signée Nusi Quero.

La photo a été dévoilée par Beyonce en personne sur son compte Instagram. "La création de cet album m'a permis de rêver et de m'évader pendant une période effrayante pour le monde. Il m'a permis de me sentir libre et aventurière à une époque où peu de choses bougeaient. Mon intention était de créer un endroit sûr, un endroit sans jugement. Un endroit où l'on peut se libérer du perfectionnisme et des pensées excessives. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d'exploration. J'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J'espère qu'elle vous inspirera à vous déhancher. Et à vous sentir aussi unique, fort et sexy que vous l'êtes", a-t-elle écrit en légende.