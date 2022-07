Diaporama : Beyoncé presque nue pour la cover de son dernier album, elle se livre

Dernière collection de Ivy Park x Adidas : Halls of Ivy

Beyoncé Knowles porte deux bagues Messika et Jay-Z et leur fille Blue Ivy arrivent à Londres par l'Eurostar en provenance de Paris le 14 octobre 2014.

5 / 13

Jay-Z et sa femme Beyonce Knowles - Soirée du Met Ball / Costume Institute Gala 2014: "Charles James: Beyond Fashion" à New York le 5 mai 2014.